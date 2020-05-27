РИАМО - 27 мая. Президент общественной организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский не согласился с выводами американских ученых о том, что переболевшим коронавирусом нужно провести проверку всех органов, он посчитал важным обратить внимание на индивидуальные осложнения пациентов.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова посоветовала провести полное обследование пациентов, переболевших коронавирусом, особенно проверить легкие, почки и мозг.

«Осложнение есть всегда. Они есть при любом ОРВИ и гриппе. Вопрос в степени их выраженности и потребности в реабилитации, что, к счастью, бывает совсем не часто», - сказал Саверский в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что врачи и так проверяют внутренние органы у пациентов, случай с Covid-19 ничем отличаться не будет.

По его словам, любая инфекция сопровождается осложнениями, что отражается на органах-мишенях, в одном случае – это воздействие на голову, в другом - на легкие, почки. Надо исходить из осложнений конкретных людей.

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27 МАЯ

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