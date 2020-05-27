РИАМО – 27 мая. Более половины жителей России планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничений во внутреннем туризме, сообщает Газета.ru.

В опросе приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала «стопкоронавирус.рф». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

«За отдых на теплом море проголосовали 61% респондентов. Также популярными оказались варианты отпуска в местах нетронутой природы России (38%) и в новых городах (29%)», – говорится в сообщении.

Варианту с отдыхом в новых городах уступило с небольшим отрывом знакомству с объектами культуры; в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших.

Российское правительство планирует снимать ограничения для внутреннего туризма с начала лета. Сначала заработают санатории с медицинской лицензией.