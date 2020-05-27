РИАМО - 27 мая. У пользователей программы лояльности «Город» полностью обновился магазин, теперь с помощью мобильного приложения можно выгодно приобрести различные товары и купоны, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Для того, чтобы совершать покупки в магазине, необходимо быть зарегистрированным участником программы лояльности и иметь положительный бонусный баланс.

«Предложения начинаются всего от 50 бонусов – за эту сумму можно приобрести скидочные купоны. Владельцам карт «Тройка» также доступны популярные гаджеты за накопленные бонусы», – говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальными предложениями можно в разделе «Товары за бонусы» мобильного приложения «Город». Каждый новый пользователь при регистрации «Тройки» в приложении получает бонусы за пополнение тарифа «Кошелек» карты «Тройка» на сумму от 250 за последние 6 месяцев.

«Город» – это бонусная программа карты «Тройка». С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте.

Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тысяч пользователей и подключено примерно 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.