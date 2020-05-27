РИАМО - 27 мая. Следователи предъявили обвинение 47-летнему жителю Подмосковья в даче взятки сотруднику ДПС, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 22 мая. В этот день инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль, двигавшийся по Рублевскому шоссе в Москве.

«Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ, водитель автомобиля попытался передать сотрудникам взятку в размере 165 тысяч рублей, в связи с чем был задержан», - сказала Иванова.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование по уголовному делу продолжается.