РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В подмосковном Подольске представители администрации Подольска провели разъяснительную беседу с директором магазина «Спар» о соблюдении правил по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и ношении средств индивидуальной защиты (СИЗ) после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что в магазине «Спар», который находится в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 20, ему регулярно приходится сталкиваться с безответственными покупателями без масок, не соблюдающими дистанцию, пренебрегающими установленными правилами поведения в местах массового скопления людей в период повышенной готовности. Он отметил, что персонал магазина не следит за соблюдением правил.

«Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска провели мониторинг по по обращению жителя о несоблюдении покупателями обязательного ношения СИЗ в магазине «Спар». Информацию, изложенную в обращении, довели до директора магазина «Спар» и провели разъяснительную беседу о соблюдении правил по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области» - сказал заместитель главы администрации Подольска Евгений Соловьев.

По его словам, руководитель торгового объекта провел дополнительный инструктаж с персоналом о контроле покупателей на наличие средств защиты. Администрация торгового объекта приняла меры, в зале и у касс разместили разметку и объявления о соблюдении безопасного расстояния покупателей, кассы работают на удаленном расстоянии друг от друга, продавцы и кассиры носят маски и перчатки.

На основании методических рекомендаций Минпромторга России, представителей организаций торговли не привлекают к ответственности за нарушение посетителями объектов торговли режима обязательного ношения СИЗ в случае, если там приняты меры по недопущению нарушения. В том числе посетителю рекомендовано использовать СИЗ, для пересечения нарушения могут вызвать представителей правоохранительных органов, не осуществлять отпуск товара на кассе нарушителю.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

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