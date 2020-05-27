РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Коммунальщики провели окос травы по ряду адресов в микрорайоне Климовск Подольска в среду, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду работникам, косящим траву на придомовых территориях многоквартирных домов, которыми управляет МУП «СЕЗ», трудиться - одно удовольствие. Солнечная теплая погода сопутствует производительности труда. Окошенные утром газоны во дворах многоквартирных жилых домов на улицах Заводской и Западной радуют глаз и жителей, и прохожих», - говорится в сообщении.

Также рабочие провели окос травы на проспекте 50 лет Октября, у дома 7/7, на улице Мичурина, у домов 6, 7, а также на Южном поселке, дом 18 и улице Школьная, у дома 50.