РИАМО - 27 мая. Жилой дом по программе реновации начали строить в Москве в районе Головинский на улице Пулковская, владение 3, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время идут работы подготовительного периода, устройство временных дорог на участке и бытового городка. Работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению вируса Covid-19», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что все специалисты в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Новый дом предполагает подземную парковку, он будет односекционным. На вентилируемых фасадах, облицованных керамогранитными плитами, будут установлены корзины для кондиционеров.

Дом рассчитан на 140 квартир (однокомнатных – 20, двухкомнатных – 86, трехкомнатных – 34). Общая площадь квартир составит почти 8560 квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Две квартиры оборудуют для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

Нежилые помещения разместятся на первом этаже: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, а также четыре пассажирских лифта: два грузоподъемностью 1 тысяча килограммов и два грузоподъемностью 400 килограммов, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Проект предусматривает создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей по территории жилого дома.

Дом оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.