РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Жители подмосковного Красногорска 31 мая могут получить бесплатную консультацию адвоката, а также специалиста по правам человека, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Тридцать первого мая с 10:00 до 15:00 филиал № 88 Московской областной коллегии адвокатов совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Красногорск и общественной палатой Красногорска проводят консультационный прием граждан по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательное условие — использование посетителями средств индивидуальной защиты.

Адрес проведения консультации: Красногорск, улица Советская, дом № 1. Также осуществляется консультационный прием в режиме онлайн по телефонам: 8 (498) 786-15-15, 8 (916) 516-10-13.

«Помощь предоставляется безвозмездно по любым отраслям права. Акция приурочена ко Дню российской адвокатуры», — заключается в материале.