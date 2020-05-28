РИАМО - 28 мая. Московский коксогазовый завод проводит замену оборудования для пылеулавливающих установок в коксовом цехе, говорится в сообщении пресс-службы АО «Москокс».

На реализацию программы потратят более 1,1 миллиона рублей.

«В коксовом цехе завода реализуется программа по замене вентиляторов аспирационных (пылеулавливающих) установок. В них собирается запыленный воздух с транспортеров по перемещению кокса и из производственных помещений», - говорится в сообщении.

В результате орошения частицы пыли оседают на стенках корпуса и вместе с водой стекают в шламоприемник, а в атмосферу поступает уже очищенный воздух.

Всего таких установок 18. Из них 5 были обновлены в 2019 году, они отработали солидный срок. Для недопущения снижения качества очистки воздуха было решено было заменить в них вентиляторы.

В текущем году планируется установить еще три новых вентилятора. На сегодня установка одного из них уже завершается. Еще два закуплены и ожидают своей очереди. До конца года обновление аспирационного оборудования будет завершено.