РИАМО - 27 мая. Среди клиентов «Почты России» в Московской области интерес к приобретению страховки от клещей вырос в два раза по сравнению с апрелем, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Больше всего продаж страхового продукта приходится на Каширу, Пушкино, Мытищи и Люберцы, в целом по Подмосковью отмечен рост интереса вдвое по сравнению с апрелем», — отмечается в материале.

С помощью полиса можно получить квалифицированную медпомощь после укуса. Полис станет активным через семь дней после покупки и будет действовать 12 месяцев. Ограничений по возрасту для страховки нет.

При оформлении полиса нужно указать полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Жителям Подмосковья и новой Москвы почтальоны могут доставить полис на дом. Оплатит в этом случаев его можно через мобильный почтово-кассовый терминал.

Страховка позволит получить амбулаторно-поликлиническую помощь, неотложную и экстренную госпитализацию при остром клещевом энцефалите и реабилитационно-восстановительное лечение на сумму до 500 тысяч рублей. Получить медпомощь можно неограниченное число раз, пока не исчерпается страховая сумма.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить по бесплатному номеру: 8 800 200 14 41, контакт-центр работает круглосуточно. Страховка стоит 390 рублей и действует по всей России.