РИАМО - 27 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину с подтвержденным коронавирусом, который нарушил режим самоизоляции в Москве, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по столице.

Ранее мужчина был госпитализирован в больницу с положительным анализом на коронавирус. Он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции дома, при этом указав недостоверные сведения об адресе фактического проживания.

«После выписки мужчина прибыл в общежитие, расположенное на Рязанском проспекте, умышленно не уведомив об этом администрацию. После этого с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы еще несколько постояльцев», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции предупреждают об ответственности за нарушение карантинного режима: если оно привело к массовому заражению людей, то в отношении гражданина предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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27 МАЯ

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

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- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.