РИАМО – 27 мая. Протекание коронавируса у курильщиков часто проходит в тяжелой форме, при этом употребление табака повышает риск инфицирования Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что курение ухудшает работу легких, а организму курящего человека труднее бороться с коронавирусом и респираторными заболеваниями.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», – говорится в сообщении.

Врачи обращают внимание на то, что употребление табака повышает риск инфицирования коронавирусной инфекцией.

Люди, которые были подвергнуты воздействию вторичного табачного дыма, также могут быть уязвимы к заражению.

Ранее специалисты из турецкого университета Гази сообщили, что вредные выбросы, ожирение и курение усиливают выработку фермента ACE2, что осложняет протекание Covid-19.

На данный момент в России выявили более 370,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели за все время свыше 142,2 тысячи человек.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

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