РИАМО - 27 мая. Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на портале «Добродел» за предложения по ремонту муниципальных и региональных дорог в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшую активность проявили жители Луховиц, Рузы, Ступина, Каширы, Чехова и Зарайска. Менее активно голосуют в Красноармейске, Восходе, Дзержинском, Бронницах и Фрязине. Всего жители оставили больше 65 тысяч комментариев.

«По результатам сбора предложений участки, получившие наибольшее количество голосов, будут включены во второй этап голосования, который пройдет с 1 июля по 31 августа», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сбор предложений продлится до 31 мая. Принять участие могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос только за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото и оставить комментарии.

Уже три года жители Московской области принимают участие в формировании программы ремонта дорог. Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале «Добродел» — в этом году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог.

Благодаря поддержке жителей за три года в регионе было отремонтировано более 1,3 тысяч дорог.