РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге глав регионов РФ по упоминаемости в социальных медиа за апрель текущего года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В тройку лидеров также вошли Сергей Собянин (Москва, первое место) и Рамзан Кадыров (Чечня, третье место).

«В соцсетях обсуждали заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что во время майских праздников усилят контроль цифровых пропусков, чтобы не допустить распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Сети обсуждали заявление Воробьева о том, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19. Помимо этого обсуждалось введение масочного режима, которое анонсировал глава Подмосковья.

Двадцатку лидеров-губернаторов по упоминаемости в соцмедиа замыкают Сергей Морозов (Ульяновская область, 18 место), Михаил Ведерников (Псковская область, 19 место), Александр Усс (Красноярский край, 20 место).

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.