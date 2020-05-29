РИАМО - 29 мая. Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» объявила о старте новой акции для своих клиентов «Живи со вкусом». Теперь покупатели могут собрать собственную коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano.

Акция проходит с 26 мая по 28 сентября 2020 года во всех магазинах «Пятёрочка». Чтобы приобрести наборы изящных бокалов со скидкой до 90%, необходимо совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки.

За каждые 200 рублей в чеке на «Выручай-карту» автоматически начисляется одна наклейка. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

В коллекцию дизайнерских бокалов входят шесть наборов изящных бокалов для разных видов напитков и элегантный графин. В течение четырех месяцев гости магазинов могут копить наклейки на понравившийся набор бокалов или приобрести в итоге полную коллекцию изысканного столового стекла. Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким – сделать это можно в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.

«Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей. Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даем возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками различные посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий - именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тысяч магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Копить наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года, а приобрести выбранный товар со скидками – по 28 сентября 2020 года.

Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения размещена на сайте: www.bokaly.5ka.ru.