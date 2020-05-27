РИАМО – 27 мая. Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.

«27 мая родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 сантиметров, 3800 граммов! Мы самые счастливые», – написала Шубская на своей личной странице в соцсети Instagram.

Пара поженилась в 2017 году. 18 августа 2018 года в их семье родился сын Сергей.

Ранее 34-летний Овечкин поделился эмоциями после рождения второго ребенка и поблагодарил супругу за сына.