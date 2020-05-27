РИАМО - 27 мая. На московском портале «Я дома» в специальном разделе «Доноры надежды» можно узнать о противопоказаниях к донорству и необходимых процедурах в день сдачи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Раздел был создан специально для тех, кто вылечился от коронавирусной инфекции и хочет стать донором.
В день сдачи крови нужно обязательно поесть. Доноры могут бесплатно приехать медучреждение и уехать из него на такси, подробная информация об это размещена на сайте.
В разделе также публикуются новости о донорстве, актуальные ответы на интересующие вопросы, связанные со сдачей и соцподдержкой.
Граждане от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусом, могут стать донорами, если у них нет хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и C.
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Текстовая трансляция
27 МАЯ
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