РИАМО - 27 мая. В столице открыли Покровский монастырь, в котором хранятся мощи Матроны Московской во время действия режима самоизоляции, но были соблюдены санитарные меры, сообщает «Интерфакс».

«На пропускном пункте у стен монастыря проверяют температуру и просят надеть маску», — отмечается в материале.

Прихожане могут зайти в храм, приложиться к мощам Матроны, а также положить записки и набрать святую воду.

Рака с мощами дезинфицируется после каждого приложившегося к ней, также обрабатывается регулярно чудотворная икона на внешней стене храма, посетителям рекомендуют соблюдать дистанцию в очереди на поклонение, и это сделать достаточно легко, так как посетителей в сотни раз меньше обычного.



Бросилось в глаза практически полное отсутствие цветов у мощей Матроны. До карантина монахини забирали их у посетителей охапками, а потом, после освящения, раздавали всем желающим. Сейчас же меры безопасности пока требуют воздержаться от данной традиции.

Однако с 13 апреля столичные храмы и монастыри закрылись для прихожан с благословения патриарха Кирилла по рекомендациям главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой. Это ограничение до сих пор не снято.