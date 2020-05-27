РИАМО - 27 мая. В 16 муниципальных образованиях Подмосковья создано 24 пресс-центра юных инспекторов движения, в них участвуют более 400 ребят, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Работа таких пресс-центров является новым методом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

«Проект дает участникам возможность не только популяризировать тему безопасности на дорогах, но и раскрыть свой творческий потенциал: ребята научились брать интервью, нестандартно мыслить, создавать видеоролики по безопасности на дороге», – говорится в сообщении.

Дети сами работают журналистами в этих центрах и полностью погружаются в процесс создания материала. Информация из пресс-центров размещается на сайтах школ, транслируется в местных СМИ, направляется для публикации в редакцию всероссийской газеты «Добрая дорога детства».

Центры продолжают функционировать даже в режиме самоизоляции. На сайте областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи размещены полезные материалы, которые можно использовать при изучении правил дорожного движения с ребятами.

В рейтинге пресс-центров Юных инспекторов движения Центрального федерального округа Подмосковье занимает второе место.