РИАМО - 27 мая. В Бронницах построят Дом детского творчества, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию дома детского творчества в городском округе Бронницы», - говорится в сообщении.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал, что ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Новый дом детского творчества включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Проектирование и строительство дома творчества будет осуществляться за счет средств бюджета.