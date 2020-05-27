РИАМО - 27 мая. Московский закон о бюджетном устройстве и процессе приведут в соответствие с федеральным законодательством, соответствующие изменения приняли депутаты Московской городской думы на онлайн-заседании, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроект вносит изменения в закон города Москвы №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» и приостанавливает действие ряда положений с целью его приведения в соответствие с поправками, внесенными в бюджетный кодекс Российской Федерации», - сказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

В соответствие с федеральными нормами приводится статья 14 закона №39, в которой определяются виды дотаций, предоставляемых из бюджета города Москвы. Также статья 15 дополняется положениями, определяющими порядок формирования и представления единой субвенции местным бюджетам.

«Предлагаемые изменения позволяют скорректировать финансовое обеспечение мероприятий, доходную часть бюджетной системы города Москвы. Они будут способствовать исполнению федерального бюджетного законодательства», - добавила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.