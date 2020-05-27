РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. В ТРЦ «Рига Молл» в подмосковном Красногорске соблюдают меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в торгово-развлекательном комплексе «Рига Молл», расположенном на 23 километре автодороги «Балтия».

«В настоящее время данный объект эксплуатируется частично, открыты магазин «Азбука вкуса», «М-Видео» и аптека. Все сотрудники комплекса обеспечены средствами личной гигиены: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, а рабочие столы оборудованы ультрафиолетовыми лампами», - говорится в сообщении.

Каждое утро проводится контроль температуры с занесением данных в специальный журнал. В здании регулярно проводятся работы по дезинфекции поверхностей и дверных ручек.