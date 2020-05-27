Как записаться на бесплатное тестирование на иммунитет к COVID‑19

Зачем сдавать тест на антитела
По результатам ИФА-теста – анализа крови из вены – можно определить с высокой точностью, есть ли в крови человека антитела к вирусу Covid-19. По их наличию и количеству специалисты выявляют:
– бессимптомных больных;
– больных с легкой и средней тяжестью заболевания, которые заражены больше двух недель (ПЦР-тесты, при которых берется мазок из носа и ротовой полости, на этом этапе болезни неэффективны);
– уже переболевших Covid-19, организм которых выработал иммунитет.
Как записаться на анализ
Если вы прикреплены к московской поликлинике, записаться можно через портал mos.ru. После авторизации или регистрации на портале необходимо выбрать раздел «Услуги», а затем в «Каталоге услуг» найти раздел «Здоровье». В нем следует выбрать пункт «Запись на прием к врачу», а в списке специализаций - «Кровь (антитела к covid-19)».
Затем можно выбрать удобную дату и время. Пункты проведения анализа работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись открыта на две недели вперед.
Если вы не прикреплены к городской поликлинике, но у вас есть московский полис ОМС, можно позвонить в ближайшую из проводящих тест поликлиник в вашем округе проживания. Администратор запишет вас на исследование.
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Где можно сдать анализ
Тестирование проводится в 30 московских поликлиниках. Где находится ближайший пункт сдачи крови, можно посмотреть на карте.
Как проходит процедура
Для анализа медработники забирают кровь из вены. На одного пациента у врачей уходит не более 15 минут.
Никакой специальной подготовки к исследованию не требуется: нужно просто прийти в поликлинику с паспортом и медицинским полисом в назначенное время. Приходить рекомендуют строго к назначенному времени, чтобы избежать появления очередей.
Как узнать результат
Результаты анализа, а также рекомендации по дальнейшим действиям в течение трех дней появятся в вашей электронной медицинской карте. Получить доступ к ней можно на сайте mos.ru.
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