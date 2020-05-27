Как записаться на бесплатное тестирование на иммунитет к COVID‑19

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Если вы прикреплены к московской поликлинике, записаться можно через портал mos.ru. После авторизации или регистрации на портале необходимо выбрать раздел «Услуги», а затем в «Каталоге услуг» найти раздел «Здоровье». В нем следует выбрать пункт «Запись на прием к врачу», а в списке специализаций - «Кровь (антитела к covid-19)».

Затем можно выбрать удобную дату и время. Пункты проведения анализа работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись открыта на две недели вперед.

Если вы не прикреплены к городской поликлинике, но у вас есть московский полис ОМС, можно позвонить в ближайшую из проводящих тест поликлиник в вашем округе проживания. Администратор запишет вас на исследование.

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