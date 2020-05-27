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Здоровье

Как записаться на бесплатное тестирование на иммунитет к COVID‑19

С 27 мая все москвичи могут сдать тест на наличие антител к коронавирусу. Как это сделать, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Зачем сдавать тест на антитела

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

По результатам ИФА-теста – анализа крови из вены – можно определить с высокой точностью, есть ли в крови человека антитела к вирусу Covid-19. По их наличию и количеству специалисты выявляют:

– бессимптомных больных;

– больных с легкой и средней тяжестью заболевания, которые заражены больше двух недель (ПЦР-тесты, при которых берется мазок из носа и ротовой полости, на этом этапе болезни неэффективны);

– уже переболевших Covid-19, организм которых выработал иммунитет.

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2

Как записаться на анализ

© сайт мэра Москвы,   Юлия Иванко

Если вы прикреплены к московской поликлинике, записаться можно через портал mos.ru. После авторизации или регистрации на портале необходимо выбрать раздел «Услуги», а затем в «Каталоге услуг» найти раздел «Здоровье». В нем следует выбрать пункт «Запись на прием к врачу», а в списке специализаций - «Кровь (антитела к covid-19)».

Затем можно выбрать удобную дату и время. Пункты проведения анализа работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись открыта на две недели вперед.

Если вы не прикреплены к городской поликлинике, но у вас есть московский полис ОМС, можно позвонить в ближайшую из проводящих тест поликлиник в вашем округе проживания. Администратор запишет вас на исследование.

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3

Где можно сдать анализ

Тестирование проводится в 30 московских поликлиниках. Где находится ближайший пункт сдачи крови, можно посмотреть на карте.

4

Как проходит процедура

© РИА Новости,   Кирилл Каллиников

Для анализа медработники забирают кровь из вены. На одного пациента у врачей уходит не более 15 минут.

Никакой специальной подготовки к исследованию не требуется: нужно просто прийти в поликлинику с паспортом и медицинским полисом в назначенное время. Приходить рекомендуют строго к назначенному времени, чтобы избежать появления очередей.

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5

Как узнать результат

Результаты анализа, а также рекомендации по дальнейшим действиям в течение трех дней появятся в вашей электронной медицинской карте. Получить доступ к ней можно на сайте mos.ru.

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