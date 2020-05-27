РИАМО - 27 мая. Строительство пристройки на 600 мест к средней общеобразовательной школе №8 на улице Юннатов в городском округе Балашиха планируют завершить до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются с соблюдением стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавируса.

«В настоящее время на объекте более 50 человек. Выполняются монолитные работы и устройство внутренних перегородок. Строительство в графике», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом корпусе появятся современные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, методические и вспомогательные помещения. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, будет проведено озеленение.

В настоящее время в микрорайоне Южное Кучино всего одна школа, в которой обучаются более одной тысячи учеников при проектной мощности в 800 мест. Строительство пристройки позволит ликвидировать вторую смену в этой школе.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».