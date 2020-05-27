РИАМО - 27 мая. Военные смогут получить скидку в магазинах «Дикси» и супермаркетах «Виктория» благодаря соглашению, подписанному отечественной группой компаний «Дикси» с министерством обороны России и АО «Военторг», сообщает Федеральное агентство новостей.

Российские военные могут покупать в этих магазинах со скидкой 5% и 7%. При этом скидка будет действовать на все, кроме акционных товаров, табачных изделий и алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой.

«Надеемся, что этот проект поддержит семьи военных в непростое время и поможет им справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — сказал вице-президент АО «Дикси Групп» Александр Бродягин.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков также отметил, что расширение программы лояльности «Партнеры Армии России» поможет семьям военных.

Бродягин объяснил, что военные будут получать скидки с помощью карт банков-партнеров, также такая мера поощрит бесконтактную оплату, которая важна при распространении Covid-19.