РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В десяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 28 мая временно отключат воду из-за проводимых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 28 мая, в микрорайоне Климовск управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» будет выполнять плановые работы на ЦТП-7 (Центральной тепловой подстанции, - ред.). Во время их проведения, с 9:00 до 14:00, не будет подаваться вода в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Симферопольская, дом №45; улица Циолковского, дома №№27А, 27Б; Южный поселок, дома №№11, 12, 27, 28, 29, 30, 35», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.