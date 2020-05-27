РИАМО – 27 мая. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что одной дозы санитайзера недостаточно для эффективной обработки рук, для качественной дезинфекции необходимо брызнуть спреем не менее 27 раз, сообщает Федеральное агентство новостей.

Врач снял ролик о правильном применении антисептика. В видео принял участие эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин. Ролик доступен на личной странице Комаровского в соцсети Instagram.

«Все продажи, которые мы имеем в магазинах, и все, что мы делаем, — этого недостаточно. За три-четыре секунды высыхает спиртовой антисептик, и никакого отношения к обеззараживанию рук это не имеет вообще. Поэтому не тратьте лишние деньги», – сказал эпидемиолог.

Эксперты отметили, что санитайзер необходимо наносить на поверхность рук в количестве трех миллилитров, после чего в течение 30 секунд обрабатывать им руки.

Комаровский подчеркнул, что если дезинфицирующее средство используется в виде спрея, то его следует брызнуть на руки не менее 27 раз, чтобы получилось необходимое количество средства. В противном случае обработка рук будет некачественной. В случае отсутствия санитайзера лучше всего мыть руки с мылом.

Ранее автоматы с санитайзерами стали размещать на станциях МЦД. В столице за время пандемии коронавируса произвели более 10 миллионов флаконов антисептика.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

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- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

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