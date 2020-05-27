РИАМО - 27 мая. В аппарат уполномоченного по правам человека поступило 650 обращений от жителей Москвы, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Где-то в неделю уполномоченный по правам человека получает по 100-120 обращений от жителей Москвы, поэтому за весь период мы получили где-то 650 обращений. Вопросов, которые касаются прав защиты детей, было 145», - сказала Потяева в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, обращения, касающиеся детей, были разными. Большая часть обращений были связаны с родительскими правами и работой органов опеки и попечительства — таких обращений было около 60. Также 15 обращений поступило из-за жестокого обращения с детьми, а пять обращений поступило от женщин, которые просили об устройстве их в кризисный центр для женщин и детей, так как их мужья в период самоизоляции начинали проявлять интерес к алкоголю.

«Были вопросы по здравоохранению. И, в первую очередь, эти вопросы касались обеспечения детей определенными лекарственными препаратами, которые в этот период достаточно сложно было достать», - сказала Потяева.

Также вопросы касались сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и организации дистанционного обучения.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.