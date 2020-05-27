РИАМО - 27 мая. Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля, сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Ограничения точно будут. Перед открытием клубов Роспотребнадзор подготовит рекомендации. Ожидать этого (открытия учреждений - ред.) стоит не раньше июля», — сказал Хромов в ходе общения с бизнесом.

По его словам, рассчитывать на более раннее открытие можно только при резком падении заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

В Московском регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Жители не должны выходить из дома без необходимости.

Ранее в регионе были сняты некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса. Возобновили работу промышленные предприятия, стройки, некоторые МФЦ и частично каршеринг.