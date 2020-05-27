РИАМО - 27 мая. В Домодедове 40-летний мужчина, который убил своего соседа во время ссоры и расчленил его, пришел с повинной, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в лесном массиве рядом с СНТ в Ленинском округе были найдены фрагменты тела неизвестного мужчины. Выяснилось, что давность преступления около 10 суток

«Подозреваемый обратился в следственный отдел по городу Домодедово с заявлением о явке с повинной, в которой сообщил все обстоятельства совершенного преступления», — отмечает в материале.

В ходе ссоры подозреваемый ударил 64-летнего мужчину металлическим инструментом. Чтобы скрыть преступление мужчина расчленил тело кухонным ножом, упаковал его и вывез в лес.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи осмотрели квартиру подозреваемого, в ближайшее время планируется провести осмотр местности, где были обнаружены сумки.