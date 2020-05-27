РИАМО - 27 мая. Для детей города Москвы откроют 30 летних лагерей, сообщила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

«Мы связались с профсоюзами города Москвы. И профсоюзы нас проинформировали, что по линии профсоюзов для детей будет открыто 30 лагерей. В основном, эти лагеря расположены в Московской области, но один из них находится в Краснодарском крае в Анапе, а один - в Смоленской области. И родители будут обеспечены путевками по этой линии», - сказала Потяева в ходе онлайн-конференции.

Она отметила, что дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты сейчас тоже находятся в рамках ограниченного пространства, поэтому летних отдых для них очень важен.

Ранее Потяева сказала, что реабилитационные центры Москвы для детей-инвалидов начнут работать с 1 июня.