РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. График окоса травы на территории МБОУ СОШ №32 городского округа Мытищи пересмотрят в связи с жалобами жителей на шум от газонокосилки и в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местная жительница опубликовала жалобу на портале на шум газонокосилки на территории школы №32.

«На территории школы №32, которая вплотную прибегает к многоквартирному дому, круглый день работает газонокосилка. Сейчас, когда люди вынуждены удаленно работать из дома, сидеть дома, дети не посещают сады, целый день слушать гудеж газонокосилки под окном просто невыносимо. Более того, на время самоизоляции были внесены изменения в закон о тишине и шумные работы разрешены только с 9 до 11 и с 17 до 19. Учитывая, что территория школы находится в 5 метрах от окон квартир, просьба не давать отписку, что на них не распространяется закон МО о тишине», - отметила жительница.

На обращение ответила начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная.

«Факты, указанные в обращении, подтвердились. Заместителю директора МБОУ СОШ №32 по административно-хозяйственной работе вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. График окоса травы будет пересмотрен в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство. Директору МБОУ СОШ №32 Ирине Викторовне Севериловой рекомендовано усилить контроль за деятельность обслуживающего учреждение персонала», - сказала Гречаная.