РИАМО - 27 мая. В среду в столичной подземке количество купленных перчаток и масок снизилось более чем на 70% по сравнению с первым днем обязательного ношения средств защиты, это связано с ростом числа пассажиров, приобретающих маски и перчатки до входа в метро, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Снижение количества продаж масок и перчаток в торговых точках метро на 70% — положительный показатель. Он демонстрирует рост сознательности горожан, которые понимают важность обязательного ношения средств защиты в общественных местах, в том числе в транспорте, и готовятся к своим поездкам заранее», — сказала главный врач, начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

Она напомнила пассажирам, что ответственное отношение к соблюдению социальной дистанции, частое использование антисептических средств и ношение масок с перчатками значительно повышает эффективность мер по профилактике вируса, которые принимаются на транспорте.

Ежедневно наблюдается снижение спроса на средства защиты в метро Москвы. 20 мая в общей сложности продали примерно 22 тысячи средств защиты, 25 мая — около 19 тысяч, 26 мая — примерно 18,5 тысяч, что на 72% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Утром в среду в масках в метро были 97% пассажиров, а в перчатках — 85%.

Маски и перчатки можно приобрести на каждой станции метро в кассах. Медицинскую маску можно купить за 30 рублей, перчатки — за 20 рублей. Набор из маски и перчаток продается за 50 рублей. Также средства защиты можно купить в торговых павильонах и вендинговых аппаратах.

Наличие масок у пассажиров метро проверяют в три этапа: сперва граждан проверяют контролеры ГКУ «Организатор перевозок», после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают полицейские, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах.

С 12 мая на общественном транспорте столицы необходимо быть в маске и перчатках, за нарушение установлен штраф. Максимальная эффективность защиты достигается только при одновременном ношении маски и перчаток. Появление только в перчатках или только в маске считается нарушением.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

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- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

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