РИАМО - 27 мая. В городском округе Щелково в 2021 году планируют открыть новый регбийный стадион, объект возводят в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в июне строительство перейдет в активную фазу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках рабочей поездки 26 мая министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетил поселок Монино, где ведутся работы по строительству первого в Подмосковье стадиона для регби.

«Вместимость нового стадиона будет составлять более 7 тысяч зрителей, а площадь поля превысит 9,3 тысячи квадратных метров. Восточная и западная трибуны разместятся на четырех этажах, каждый из которых будет использован. На этих площадях появятся тренерские и судейские комнаты, раздевалки для команд с душевыми и парильнями, комментаторские ложи, пресс-центр, помещения для медицинского и обслуживающего персонала, инвентарные помещения», — говорится в сообщении.

Для зрителей на стадионе оборудуют санузлы и буфеты. Конструкция трибун будет также включать в себя спортивно-оздоровительный, торговый и реабилитационный центры. Здесь же расположится спорт-бар, медико-восстановительный комплекс, помещения спортивного клуба на 50 рабочих мест. Будет организована отдельная зона для пребывания почетных гостей — появится VIP-ложа с собственным буфетом и санузлами.

Работы по возведению западной трибуны вскоре возобновятся. Параллельно будет осуществляться корректировка проекта стадиона с учетом фактического состояния и требований Федерации регби России. Планируется, что объект достроят в 2021 году.

«В Щелкове находится историческая родина, на которой зарождалось регби в Московской области, а также в Советском Союзе и Российской Федерации в целом. <...> Три года назад здесь в Монине мы начали достраивать стадион, но так как международные регламенты поменялись, и проект оказался достаточно устаревшим, мы приводим этот объект в соответствие с ними, так как планируем проводить здесь этапы кубка мира», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что изначально завершить строительство планировали в 2020 году, но с учетом новых требований открытие было перенесено на 2021 год.

«Сама стройка не останавливается, в данный момент осуществляется перепроектирование одной из частей будущего стадиона, а в июне строительство перейдет в активную фазу. Также запланирована третья очередь этого объекта, которая будет включать в себя тренировочные поля с искусственным покрытием, так как в планах открыть здесь училище олимпийского резерва», — добавил Терюшков.

По его словам, на стадионе сможет разместиться порядка 60 воспитанников, они смогут полноценно жить и тренироваться здесь.