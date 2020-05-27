РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Рабочие приступили к установке фотовыставки «Подольчане в годы Великой Отечественной войны» в сквере Поколении в округе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Передвижные фотовыставки «Подольчане в годы Великой Отечественной войны» монтируются в Подольске. Так, стенды с информацией о подвигах жителей округа в 1941-1945 годы по проекту комитета по культуре и туризму администрации начали устанавливать в сквере Поколений в среду, 27 мая», - говорится в сообщении.

Также они будут смонтированы на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск, а фотовыставка «Юбилей Великой Победы в Подольске» появится на бульваре Льва Толстого.