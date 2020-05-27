РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Навалы мусора и сломанную беседку на лесном участке возле деревни Пирогово городского округа Мытищи уберут до 9 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель написал обращение на портал с просьбой очистить территорию лесного участка от мусора и демонтировать сломанную беседку. На жалобу ответили представители Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сотрудниками лесной охраны проведена проверка с выездом на место. Указанные в обращении факты подтвердились. В результате проведенной проверки установлено, что указанный в обращении земельный участок расположен в выделе 7 квартала 65 Учинского лесничества Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес». Планируемый срок ликвидации навала мусора до 9 июля», - говорится в сообщении.

О ликвидации навалов мусора жителю сообщат дополнительно.