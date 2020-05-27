РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. С сегодняшнего дня в городском округе Люберцы завершается отопительный сезон в жилых домах и на объектах социальной инфраструктуры, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Уважаемые люберчане! Стабильно теплая среднесуточная температура воздуха позволяет завершить отопительный сезон. Однако хорошая погода - не повод забывать о самоизоляции и мерах предосторожности. Берегите себя и оставайтесь дома!» - сказал Ружицкий.

При возникновении вопросов по данной теме жители округа могут задать их по телефонам ЕДС ЖКХ: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33 и *5-105 (для звонка с мобильного). Также вопросы можно адресовать специалистам управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы: 8(495)518-91-41 и 8(495)518-91-45.