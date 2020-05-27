РИАМО - 27 мая. Число транспорта на дорогах Подмосковья за два дня увеличилось на 9% по сравнению с понедельником и вторником на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 25 по 26 мая по областным дорогам проехали более четырех миллионов автомобилей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период в начале режима самоизоляции в апреле.

«Сегодня утром в области движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), в том числе в районе съездов на вылетные магистрали, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске», — говорится в сообщении.

Кроме того, пробки образовались на Ярославском шоссе в Мытищах, на Егорьевском шоссе в районе поселка Вуги городского округа Люберцы, на Ново-Рогачевской улице в Дмитрове, на улицах Московской и Вокзальной в Пушкине, на улице Батарейной в Лобне.

В Московской области до 31 мая действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Жители обязаны носить маски.