РИАМО - 27 мая. Реабилитационные центры Москвы для детей-инвалидов с 1 июня приступят к исполнению своих обязанностей, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Мы уже проработали этот вопрос с департаментом труда и социальной защиты, и с 1 июня реабилитационные центры города Москвы приступают к исполнению своих обязанностей и к своей работе. Детишки-инвалиды уже с июня месяца, конечно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм приступят к реабилитационным мероприятиям», — сказала Потяева в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, реабилитация детей с ограниченными возможностями, которая была прервана во время режима самоизоляции, не должна прекращаться. Она должна идти круглогодично.

Ранее в Москве были отменены некоторые ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса: возобновили работу промышленные и строительные предприятия, каршеринг и МФЦ.

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27 МАЯ

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