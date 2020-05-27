РИАМО - 27 мая. Москвичи теперь могут отдельно жертвовать деньги на организацию поездок врачей столицы на такси, для этого на сайте проекта «Помощь рядом» открылась специальная страница, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

На собранные средства партнеры «Яндекс.Такси» будут возить к пациентам дежурных терапевтов из районных поликлиник и больниц.

«Сейчас врачи Москвы совершают до 60 тысяч поездок в месяц — чтобы сохранить такой объем, нужно ежемесячно собирать 46 миллионов рублей. Из-за пандемии нагрузка на врачей сильно возросла», — говорится в сообщении.

В конце апреля «Яндекс» стал бесплатно перевозить дежурных терапевтов домой к пациентам, и теперь один врач успевает посетить 15–20 человек в день — то есть вдвое больше, чем раньше.

На данный момент проект помогает 2544 врачам из 27 медицинских учреждений Москвы, в том числе из детской городской больницы № 1, городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко и горбольниц № 4, 40 (Коммунарка), № 1 имени Пирогова.

Перевозки осуществляют партнеры «Яндекс.Такси». Каждый день в развозке участвуют 200 водителей. С 8:00 до 22:00 они помогают терапевтам попасть на вызовы, а затем отвозят их домой — в день получается до 2,5 тысячи поездок.

Во всех машинах установили защитные экраны и ежедневно проводят дезинфекцию. А водители работают только с врачами и не берут обычных пассажиров. Перед каждой сменой водители получают одноразовые перчатки и маски. Кроме того, все участники проекта проходят инструктаж по безопасности и постоянно следят за своим здоровьем.

Эти перевозки оплачивает фонд «Помощь рядом». Первые 35 тысяч таких поездок в Москве были сделаны за счет средств, которые вложил в проект «Яндекс». Но чтобы «Помощь рядом» продолжала работать, и врачи могли быстро добираться до людей в условиях пандемии, проекту нужна поддержка жителей Москвы.

«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». В рамках проекта компания организует поездки медицинских работников по вызовам на дом, доставляет продуктовые наборы и лекарства. На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин.

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27 МАЯ

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