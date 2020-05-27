РИАМО - 27 мая. По данным министерства здравоохранения Московской области, информация о том, что средств индивидуальной защиты для медицинских работников в регионе хватает только на одну неделю, не соответствует действительности, сообщается на сайте министерства.

«Во всех медицинских организациях ведется строгий учет необходимого запаса СИЗов и находится на контроле администрации. Средства индивидуальной защиты централизованно закупаются «Мособлмедсервис» и оперативно доставляются в медицинские организации в необходимом количестве», - говорится в сообщении.

В медучреждениях региона, а также на складах подведомственной организации Минздрава Московской области ГБУ «Мособлмедсервис» сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты.

Так, есть 400 тысяч защитных костюмов с запасом на 37 дней, 633 тысячи респираторов на 70 дней, 111 тысяч защитных очков на 28 дней, 400 тысяч пар бахил на 36 дней. Также сформирован запас перчаток и масок на два месяца.

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27 МАЯ

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