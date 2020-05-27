РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Строители пристройки к школе №13 в Подольске из-за пандемии отстают от графика на несколько недель, в ближайшее время будет увеличено количество рабочих и устранено отставание, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Строительство новой пристройки к школе №13 на Бородинской улице в микрорайоне Кутузово началось в августе 2019 года. Она будет рассчитана на 300 мест, а завершить работы планируется уже в конце текущего года.

«На сегодняшний день на объекте рабочие практически завершили нулевой цикл и работы по внешним инженерным сетям. Сейчас идет строительство 1 и 2 этажей, бетонирование стен и колонн. Имеется отставание от графика, в районе 3-4 недель. Это произошло из-за пандемии коронавируса и почти двухмесячного приостановления работ. В ближайшие дни количество рабочих будет увеличено до 120 человек и будут наверстываться сроки работ для того, чтобы снова войти в график», - сказал Гапонов.

Он отметил, что ориентировочная стоимость строительства пристройки – около 400 миллионов рублей. Перед подрядчиком стоит задача завершить работы до конца текущего года.

«В настоящее время в школе №13 обучается более 1,4 тысяч человек. Думаю, что после завершения строительства школы на Бородинском бульваре, пристройки к школе №13 и других объектов, произойдет распределение учеников. Также в перспективе намечено строительство еще одной пристройки к гимназии №4. Однако это в планах на ближайшие 2-3 года», - пояснил Гапонов.