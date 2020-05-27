РИАМО - 27 мая. Московская городская дума на заседании в среду постановила направить на рассмотрение в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе РФ возможности дистанционной работы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 57 Трудового кодекса России. Согласно инициативе, в законодательстве будет закреплено понятие дистанционной работы. Также может быть определен ряд дополнительных условий при организации удаленной работы: срок работы в дистанционном формате, график сотрудника, режим работы, способы и средства связи работника и работодателя.

«Необходимость данных поправок обусловлена сложившейся ситуацией. Угроза эпидемии Covid-19 и вынужденная самоизоляция граждан стала причиной перехода многих россиян на дистанционный формат работы. При этом работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих правовых отношений», — сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В нынешнем законодательстве нет норм, которые регулируют работу вне рабочего места. Изменения четко обозначат предписания, а значит обеспечат соблюдение прав и обязанностей сотрудников и работодателей.

«Отмечу, что данная инициатива не утратит своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки, так как позволит работникам и работодателям по взаимному соглашению предусматривать возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме», — заключил Шапошников.

Инициаторами изменений стали депутаты фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва».

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27 МАЯ

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