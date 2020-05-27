РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила всех книголюбов и работников библиотечной системы с Общероссийским днем библиотек в своем Instagram-аккаунте.

«Поздравляю всех книголюбов и работников библиотечной системы с праздником – Общероссийским днем библиотек. Наши библиотеки с нетерпением ждут читателей, а пока – работают в онлайн-формате на платформе «Красногорск.всякультура.рф», - написала Хаймурзина.

Она отметила, что в округе действуют 17 библиотек. Их пользователями являются 27 414 жителей горокруга. Ежегодный книгооборот составляет около 500 тысяч экземпляров.

«Сегодня от Музея Победы мы получили потрясающий подарок - две онлайн-выставки», - добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета в формате Zoom пообщалась с замдиректора Музея Светланой Любенковой, которая по первому образованию является библиотекарем.

Экспозиция «Летчик Михаил Девятаев. Жизнь как подвиг» посвящена побегу группы советских узников из фашистского плена на захваченном вражеском самолете с секретной испытательной базы Германии.

Также красногорцам доступна выставка «Фронтовая сатира BASTA! в борьбе с нацизмом» Бориса Ефимова.

«Благодарю руководство Музея Победы и лично Александра Школьника за этот подарок всем красногорцам. Экспозиции будут доступны все лето на портале «Красногорск.всякультура.рф» в разделе «75 лет Победы», а наши библиотеки проведут квесты и викторины», - добавила Хаймурзина.

В заключение она поблагодарила работников библиотек за кропотливый труд и бережное отношение к книгам, а читателям пожелала побольше новых и интересных произведений.