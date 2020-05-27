РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи расскажет в среду в соцсетях об актерской профессии, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Согласитесь, многие из вас в детстве подумывали о том, чтобы связать свою жизнь с актерской профессией. В среду (27 мая - ред.) в 18:00 на нашем канале в YouTube и »ВКонтакте« смотрите очередной выпуск «Кем быть?». На вопросы ответит актриса и режиссер Анна Толкач», - говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию появится в шапке профиля Instagram-аккаунта ЦКД «Марфино».