РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. За день волонтеры Подольска оказали адресную помощь 20 горожанам, соблюдающим режим самоизоляции, а также доставили 173 продуктовых, медицинских и хозяйственных набора нуждающимся семьям, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольский волонтерский центр помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, 26 мая поступило 22 входящих звонка от горожан. 20 жителям округа была оказана волонтерская адресная помощь. В этот день также доставили 78 продуктовых наборов семьям от правительства Московской области, 53 продуктовых набора от губернатора Подмосковья многодетным семьям, восемь наборов от губернатора – гражданам старше 65 лет, один медицинский набор пенсионеру, а также 23 продуктовых набора доставили семьям с детьми и пять – семьям с детьми в возрасте до двух лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры передали пять продуктовых и хозяйственных наборов семьям от благотворительного фонда «Диалог Сердец» и доставили благотворительный хлеб 67 семьям от «Вера - Русский хлеб» и Подольского хлебокомбината «Русский хлеб».