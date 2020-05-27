РИАМО – 27 мая. Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции и нерабочие дни позволили медицине «не захлебнуться от вала госпитализаций» и растянуть по времени массовое поступление больных.

Она подчеркнула, что российские врачи, в отличие от итальянских, не стояли перед ужасным моральным выбором - кого из пациентов класть под ИВЛ, а кого оставить без этой помощи.

«Во-первых, конечно же, очень высокий уровень управленческих решений. Грамотно работают правительство, оперативный штаб. Практически прямое управление всей ситуацией взял на себя президент Российской Федерации. Это видят все, потому что принятие многих решений фактически происходит в прямом эфире», - рассказала Попова в интервью kp.ru.

Она отметила, что страна начала заранее готовиться к эпидемии, тем самым, выигрывая время. Ведь изначально Россия фактически оказалась между тремя очагами заболевания – Китаем, Ираном и Европой.

«Было принято решение о своевременном закрытии границ. Ситуация была воспринята со всей серьезностью. Сразу была развернута подготовка, чтобы встретить эпидемию во всеоружии. Россия одна из немногих стран, где действовали на опережение. Мы не метались. Президент сразу определил приоритет - сохранение жизней людей», - отметила Попова.

По ее словам, также грамотным является решение давать регионам самостоятельность в принятии решений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Попова отметила, что благодаря четко выстроенной стратегии в России могут уверенно прогнозировать развитие эпидемии.

Также главный санитарный врач отметила, что президент России Владимир Путин принял правильное решение действовать открыто при принятии решений в период распространения инфекции.

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 2140 в Москве.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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