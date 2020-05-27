РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Строители трех новых образовательных учреждений в Подольске планируют снова войти в график работ за летние месяцы 2020 года, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

«В Подольске строители возводят две новые школы на Флотском и Армейском проездах, а также пристройку к школе №13 на улице Бородинская. Отмечу, что в связи с эпидемией коронавируса и ряда ограничений, на объектах имеется отставание от графика. Однако за летние месяцы мы войдем в график и выполним все поставленные задачи», - сказал Гапонов.

Он отметил, что пристройка к школе №13 будет рассчитана на 300 мест и ее сдать планируется в конце текущего года. Другие общеобразовательные учреждения будут сданы в 1 квартале 2021 года.