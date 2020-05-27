РИАМО - 27 мая. В столице и Подмосковье 29 и 30 мая может выпасть половина месячной нормы осадков, это составляет 20-25 миллиметров влаги, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В пятницу, 29 мая, погоду в столичном регионе будет определять южный циклон, центр которого окажется над Киевом. Кроме порции тепла он принесет обилие влаги», — отмечается в материале.

Влияние атмосферных фронтов сохранится и в ночь на 30 мая. Сутки 29 мая могут оказаться самыми дождливыми за месяц.