РИАМО - 27 мая. Днем 30 мая в Московском регион ожидается до плюс 23-25 градусов, этот день может войти в топ-3 самых теплых дней в мае, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 30 мая столичный регион окажется в теплом секторе южного циклона», — отмечается в материале.

Самыми теплыми в этом месяце были 3 мая с температурой плюс 24,8 градуса и 12 мая с температурой 25,2 градуса.

Среднесуточная температура в Москве и Подмосковье составит почти 19 градусов за счет теплых ночей. Это соответствует температурным значениям июля.

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